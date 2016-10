Thiem bei "Tie Break Tens" gegen Tsonga und Haas

Topstar Murray im Blitz-Turnier um 250.000 Dollar gegen Altstar Ivanisevic und Willis

Wien – Erst zum zweiten Mal überhaupt und erstmals im Rahmen eines ATP-Turniers geht am Sonntag ein Blitz-Turnier im Match-Tiebreak-Modus in Szene. Die "Tie Break Tens", die ihre Premiere am 5. Dezember 2015 in der Royal Albert Hall in London gefeiert haben, sind am Sonntag (19.00 Uhr/live ORF Sport +) das attraktive Vorprogramm in der Wiener Stadthalle unmittelbar vor Beginn des Erste Bank Open.

Mit Topstar Andy Murray, Dominic Thiem, Jo-Wilfried Tsonga, Tommy Haas, den durch seinen diesjährigen Wimbledon-Auftritt bekannt gewordenen Briten Marcus Willis und Altstar Goran Ivanisevic kämpfen sechs Spieler zunächst in zwei Gruppen gegeneinander, die jeweiligen Gruppenersten spielen gegen die Gruppenzweiten das Semifinale. Der Sieger erhält in diesem "Alles-oder-nichts"-Bewerb die stolze Summe von 250.000 Dollar (knapp 228.000 Euro).

"Es ist schon ein Testballon in Richtung Zukunft Tennis", glaubt Erste-Bank-Turnierboss Herwig Straka auf APA-Anfrage. Auch wenn dieses Format "zu extrem" für den regulären Turniereinsatz wäre. Für Straka ist das keine Exhibition, vor allem auch, weil es um eine so hohe Summe geht. "Auch Goran hat Chancen, wenn er zwei Tiebreaks gewinnt", glaubt der Steirer. Es sei auch Absicht, dass auch Außenseiter wie Willis (erreichte aus Vorqualifikation und Qualifikation in Wimbledon die zweite Runde, Anm.) eingeladen sind. "Das gibt der Veranstaltung einen gewissen Kick, einen interessanten Touch." Der Kartenvorverkauf für dieses Novum lief laut Straka gut. Sollte es einschlagen, könnte dies durchaus zu einer jährlichen Sache werden.

"Ich freue mich schon extrem auf die Partien und hoffe auf eine gute Generalprobe für Wien. Lasset die Spiele beginnen", postete Thiem vor kurzem auf Facebook zu diesem "Vor-Turnier". Thiem trifft in Gruppe A auf Tsonga und Haas, Murray in Gruppe B auf Willis und Ivanisevic. (APA; 21.10.2016)

Spielplan (Sonntag, ab 19.00 Uhr):

Match 1: Thiem – Tsonga

Match 2: Murray – Ivanisevic

Match 3: Tsonga – Haas

Match 4: Murray – Willis

Match 5: Thiem – Haas

Match 6: Ivanisevic – Willis