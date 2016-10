TV- und Radiotipps für Sonntag, 23. Oktober

Seichter Trennungsspaß, experimentelle Gefängnisgeschichten, historische Einordnung

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Zu Gast ist Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ). Die Fragen stellen Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Helma Poschner (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Themen bei Patricia Pawlicki: 1) Allmacht der Grünen: Zum 30. Jahrestag des Parlamentseinzugs der Partei. Gast im Studio: Bundessprecherin Eva Glawischnig. 2) Fall für den Arzt: Obwohl immer mehr Mediziner ausgebildet werden, zieht es weniger Jungärzte aufs Land. 3) Abgerutscht in Armut: Beim "Parlament der Ausgegrenzten" redeten Betroffene über Armut und Auswege daraus.

Bis 12.30, ORF 2

16.50 MAGAZIN

Metropolis Themen: 1) Metropolenreport: Antwerpen, Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. 2) Rachid Nekkaz: Der algerische Geschäftsmann kämpft in Paris gegen das Verschleierungsverbot. 3) Der Foto- und Performancekünstler Ulay: Die Frankfurter Kunsthalle Schirn widmet dem 72-Jährigen eine Ausstellung. 4) Die französische Schriftstellerin Sylvie Schenk über ihren Roman Schnell, dein Leben.

Bis 17.30, Arte

20.15 KOMÖDIE

Nie wieder Sex mit der Ex (Forgetting Sarah Marshall, USA 2008, Nicholas Stoller) Jason Segel dabei zuzuschauen, wie er über die Trennung von Kristen Bell hinwegzukommen versucht, bringt keine Anspruchspunkte im Cineastenclub. Aber manchmal darf es auch seicht sein.

Bis 22.25, RTL 2

movieclips trailer vault

20.15 THRILLER

Der ewige Gärtner (The Constant Gardener, GB 2005, Fernando Meirelles) Die Afrika-Aktivistin Tessa Quayle (Rachel Weisz) wird tot in Kenia aufgefunden. Ihr Mann (Ralph Fiennes) hatte sich nie für ihre Arbeit interessiert. Vom schlechten Gewissen geplagt, will er die Wahrheit über ihren Tod herauszufinden. Der gleichnamige Roman von John le Carré ist der Aktivistin Yvette Pierpaoli gewidmet. Gelungene Mischung aus Politik und Zwischenmenschlichem.

Bis 22.20, Arte

movieclips trailer vault

21.00 THEMENABEND

Oktoskop: Rattle Them Bars (USA 2015, Nena Hedrick) In Texas moderieren ehemalige Strafgefangene eine Radiosendung für aktuell Inhaftierte. Die Show vermittelt zwischen Gefängnis und Außenwelt. Ein experimenteller Film, mit montierten Zeichnungen und Briefen über Gefängnissysteme und die eigene Identität in Haft.

Bis 21.50, Okto

21.55 GESCHICHTE

ZiB 2 History Zum 60. Jahrestag des ungarischen Volksaufstands vom 23. Oktober 1956 wird die ZiB 2 History live aus Budapest gesendet. Zu Gast sind der Publizist Paul Lendvai sowie Zeitzeugen des Aufstands gegen das kommunistische Regime, der von der Sowjetarmee blutig niedergeschlagen wurde.

Bis 22.35, ORF2