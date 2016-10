Chef von Turkish Airlines hört auf

Temel Kotil tritt nach elf Jahren an der Konzernspitze zurück

Istanbul – Die schnell wachsende Fluggesellschaft Turkish Airlines bekommt einem Medienbericht zufolge einen neuen Chef. Der seit elf Jahren amtierende Konzernlenker Temel Kotil habe seinen Rücktritt erklärt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Er werde einen neuen Job in der Luft- und Raumfahrtbranche des Landes übernehmen.

Die Nachfolge werde Bilal Eksi antreten, der bisher die Flugaufsicht leite, sagte ein Vertreter der türkischen Regierung, der namentlich nicht genannt werden wollte, zu Reuters.

Kotil machte in seiner Amtszeit aus der halbstaatlichen Fluglinie einen bei den europäischen Rivalen gefürchteten Konzern. Der 56-Jährige erneuerte und erweitere die Flotte, verbesserte den Service und machte aus Istanbul einen Umsteigeflughafen für Passagiere aus Europa, dem Nahen Osten und Asien. Die Airline profitiert dabei von ihrer günstigen geografischen Lage an der Schnittstelle von zwei Kontinenten. Hinzu kommt, dass Turkish Airlines dank eines Abkommens alle Flughäfen in Europa anfliegen darf. In Deutschland wurden selbst Regional-Airports wie Friedrichshafen oder Münster ins Programm genommen – zum großen Ärger von Marktführer Lufthansa. (APA/Reuters, 21.10.2016)