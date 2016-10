Sea Watch meldet Angriff auf Flüchtlingsboot vor Libyen

Laut der Hilfsorganisation hat die libysche Küstenwache ein Schlauchboot geentert, vier Menschen seien gestorben

Berlin/Rom – Die libysche Küstenwache hat nach Angaben der Hilfsorganisation Sea Watch am Freitag ein Flüchtlingsboot angegriffen und den Tod mehrerer Menschen verursacht. Die Besatzung eines Speedbootes mit der Aufschrift "Libysche Küstenwache" habe das Schlauchboot mit etwa 150 Menschen an Bord geentert und sei mit Knüppeln auf die Passagiere losgegangen, erklärte die deutsche Hilfsorganisation. An Bord des Flüchtlingsbootes sei Panik ausgebrochen. Das Gefährt sei umgekippt und der Großteil der Menschen ins Wasser gerutscht. Die Helfer von "Sea Watch" hätten sich zwar bemüht, möglichst viele von ihnen zu retten, bei einer zweistelligen Anzahl von Menschen sei dies jedoch nicht gelungen. Vier Leichen seien bereits geborgen worden.

Vier bewusstlose Opfer des Zwischenfalls würden derzeit medizinisch versorgt, erklärte Sea Watch. 120 Flüchtlinge seien gerettet worden und befänden sich nun an Bord des Schiffes "Sea Watch 2". Ein Sprecher der libyschen Marine in Tripolis erklärte, er habe nichts von dem Vorfall gehört.

Auch ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr erklärte, die deutsche Marine habe bisher keine Erkenntnisse zu dem Vorfall. Die Bundeswehr beteiligt sich mit der Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern", dem Versorgungsschiff "Werra" und knapp 300 Soldaten am EU-Einsatz "Sophia" zur Rettung von Flüchtlingen und der Bekämpfung der Schleuserkriminalität vor der libyschen Küste. (Reuters, 21.10.2016)