Lovely Days Festival 2017 wieder in Eisenstadt

Auch Nova Jazz & Blues Night bleibt kommendes Jahr in der Landeshauptstadt

Eisenstadt – Das Lovely Days Festival geht auch 2017 wieder in Eisenstadt über die Bühne, gab der Veranstalter Barracuda Music am Freitag bekannt. Die Nova Jazz & Blues Night bleibt nächstes Jahr ebenfalls in der burgenländischen Landeshauptstadt. Auch die Termine stehen bereits fest: The Nova Jazz & Blues Night findet am 7. Juli statt, einen Tag später, am 8. Juli, folgt das Lovely Days.

Location für beide Festivals war diesen Sommer zum ersten Mal der 20.000 Quadratmeter große Schlosspark. Early Bird Tickets für beide Veranstaltungen sind ab sofort erhältlich. An den Line Ups für beide Musikevents wird noch gearbeitet. (APA, 21.10.2016)