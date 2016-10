Madonna verspricht Clinton-Wählern Oralsex

Popstar trat bei Comedyshow auf und sorgte mit schlüpfriger Aussage für Aufsehen

US-Popstar Madonna hat mit einer irritierenden Aussage in einer Show der US-Komödiantin Amy Schumer im New Yorker Madison Square Garden am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. Die 58-Jährige versprach dabei jedem Wähler der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton Oralsex.

"Wenn ihr Hillary Clinton wählt, werde ich euch einen Blowjob geben – und darin bin ich wirklich gut", sagte Madonna nach Angaben des US-Boulevardblatts "Us Weekly". "Ich nehme mir Zeit, habe viel Augenkontakt, und ich schlucke." (red, 21.10.2016)