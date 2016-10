Teamchef Koller zu Almer-Verletzung: "Sehr bitter"

Kreuzbandriss zwingt ÖFB-Teamgoalie zu langer Pause: "Er muss jetzt Ruhe bewahren"

Wien – Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller hat sich betrübt über die schwere Verletzung von Robert Almer gezeigt. Der ÖFB-Einsergoalie hatte am Donnerstag beim 3:3 der Austria in der Europa League auswärts gegen AS Roma nach erster Diagnose einen Kreuzbandriss erlitten.

"Die schwere Verletzung von Robert ist sehr bitter für ihn und natürlich auch für uns. Er muss jetzt Ruhe bewahren und nach der Operation konsequent dranbleiben. Ich bin überzeugt, dass er diese schwere Zeit gut meistern wird und wünsche ihm eine gute wie schnellstmögliche Genesung", wurde Koller am Freitag in einer ÖFB-Aussendung zitiert.

Almer fehlt dem Nationalteam am 12. November in der WM-Qualifikation gegen Irland und drei Tage später ebenfalls in Wien im Testmatch gegen die Slowakei. Außerdem verpasst der Steirer wohl auch das WM-Quali-Heimspiel 24. März gegen die Republik Moldau sowie das Länderspiel vier Tage darauf gegen Finnland. Sein wahrscheinlicher Ersatzmann ist Leverkusen-Reservist Ramazan Özcan. (APA, 21-10.2016)