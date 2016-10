Schriftsteller Horáček will tschechischer Präsident werden

Dichter kündigt Kandidatur für Wahl 2018 an – "Wir werden dabei sein. Bestimmt"

Prag – Tschechien hat den ersten Kandidaten für die Präsidentenwahl im Jänner 2018. Der populäre Pop-Texter, Schriftsteller und Unternehmer Michal Horáček hat seine Bewerbung angekündigt. "Wir werden dabei sein. Bestimmt", bestätigte Horáček gegenüber der tschechischen Tageszeitung "Pravo".

Horáček habe schon begonnen, seine Freunde und Anhänger zu mobilisieren, damit sie ihm im Wahlkampf unterstützen, berichtete das Blatt. Am gestrigen Donnerstag habe er mehrere Treffen in Brünn gehabt, darunter mit dem Chef des Theaters "Husa na prováku" ("Gans an der Schnur") Peter Oslzly, dem ehemaligen Berater des einstigen tschechischen Staatspräsidenten Vaclav Havel. Für eine offizielle Bewerbung muss Horáček 50.000 Unterschriften von Bürgern sammeln.

Bisher keine Parteinähe

Der 64-jährige Horáček gehörte bisher keiner politischen Partei an. 1989 beteiligte er sich an der Initiative MOST ("Brücke"), die erste Gespräche zwischen der kommunistischen Regierung und dem Bürgerforum (OF) von Havel vermittelt hatte.

Als wahrscheinlicher weiterer Kandidat für das Präsidentenamt gilt der bisherige Staatschef Miloš Zeman. Dieser will erst Anfang 2017 mitteilen, ob er wieder kandidieren wird. Medien-Kommentatoren gehen davon aus, dass Zeman sich doch um das zweite fünfjährige Mandat bewerben wird. (APA, 21.10.2016)