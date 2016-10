Die Filmstarts der Woche

foto: constantin film

Girl On The Train (USA 2016, 112 min)

Regie: Tate Taylor

Mit: Rebecca Ferguson, Emily Blunt, Justin Theroux, Luke Evans, Edgar Ramirez, Lisa Kudrow

In Smartphone-Zeiten hat Rachel ein unübliches Hobby: Sie blickt aus dem Zugfenster und beobachtet die Menschen, die in den Häusern entlang der Strecke wohnen. An einer Stelle bleibt die Bahn immer stehen und Rachel hat ausgiebig Zeit, ein Paar auszuspionieren, das ihr einfach perfekt erscheint. Eines Tages wird die Frau dieses Paares als vermisst gemeldet. Rachel glaubt zu wissen, was mit Megan geschehen ist. Verfilmung von Paula Hawkins' Krimi-Bestseller mit Emily Blunt, Luke Evans und Edgar Ramirez.