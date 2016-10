Plagiatsjäger Weber: Immer mehr schreiben ihre Arbeiten nicht selbst

Universitäten: Trend zum Publizieren auf Englisch – Selbstversuch für Hausarbeit

Wien – Der Plagiats-Sachverständige Stefan Weber ortet einen Vormarsch des Ghostwriting (Verfassen von Arbeiten für andere, Anm.) an den Universitäten. "Der Trend, dass immer mehr auf Englisch publiziert wird, führt nach meiner Beobachtung dazu, dass immer mehr Leute die Texte nicht mehr selbst schreiben", so Weber am Donnerstagabend bei einer Podiumsdiskussion in Wien.

"Die Branche läuft auf Websites wie freelancer.com. Ich habe das selbst ausprobiert und einen Mann aus Pakistan gefunden, der mir um 250 Euro innerhalb von 48 Stunden eine Seminararbeit geschrieben hat", schilderte Weber seinen Selbstversuch. Die Qualität sei hoch gewesen. "Wenn ich die Arbeit an einer österreichischen Uni einreiche, bin ich mir sicher, dass ich ein Sehr Gut oder Gut bekomme."

Bachelorarbeit für 2.000 Euro

Außerdem sei da noch "Luft nach oben", vermutete Weber. Begüterte Studierende könnten sich auch Toparbeiten um 800 Euro kaufen. Er selbst habe für sein Experimente nur nicht mehr investieren wollen: "Und da habe ich im Rahmen der Auktion schon zehn Angebote bekommen."

Wenn man den Aufwand hochrechne, kriege man eine Bachelorarbeit um rund 2.000 Euro, meinte Weber. "Die Arbeiten sind genuin neu geschrieben und plagiatsgeprüft. Ich kann das nur jedem empfehlen, der schnell zu einem Abschluss kommen will", fügte er an.