Wien: 15-Jähriger auf der Straße niedergestochen

Der lebensgefährlich Verletzte wurde notoperiert – Hintergründe unklar

Wien – Ein 15-Jähriger ist Freitagfrüh vor seiner Haustür in Wien-Liesing niedergestochen worden. Er wurde lebensgefährlich verletzt und am Vormittag notoperiert, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Er hatte sich nach dem Messerangriff, bei dem er mehrere Stichverletzungen im Brustbereich erlitt, in die elterliche Wohnung zurückgeschleppt. Als ihm der Bruder die Tür öffnete, brach er im Vorzimmer zusammen. Die Familie leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte.

Der Jugendliche hatte kurz nach 6.00 Uhr die Wohnung verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Unmittelbar nachdem er das Mehrparteienhaus verlassen hatte, griff ihn eine unbekannte Person mit einem Messer an, sagte die Polizei. Die Wohnhausanlage befindet sich auf einem Areal eines ehemaligen Industriegebiets, auf den sogenannten Draschegründen. Die Hintergründe waren unklar, der Täter auf der Flucht. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs. Ob es zuvor einen Streit gab, war nicht bekannt. Die Eltern und der Bruder könnten sich den Vorfall nicht erklären, sagte die Polizei. Sein älterer Bruder meinte, dass der Jugendliche keine Feinde habe. (APA, 21.10.2016)