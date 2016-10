Scarlett Johansson eröffnet Popcorn-Geschäft in Paris

Im Marais-Viertel sind künftig Geschmacksrichtungen wie "Trüffel-Parmesan und Salbei" zu erstehen

Paris – US-Schauspielerin Scarlett Johansson (31) eröffnet ein Popcorn-Geschäft in Paris – mit ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen. "Es war seit Jahren ein Traum von mir und meiner Familie, unseren amerikanischen Lieblingssnack in unsere europäische Lieblingsstadt zu bringen", sagte der "Lost in Translation"-Star laut einer Mitteilung.

Das Geschäft im angesagten Pariser Marais-Viertel trägt den Namen Yummy Pop und soll am Samstag öffnen. Johansson und ihr Mann Romain Dauriac wollen kreative Geschmacksrichtungen anbieten: etwa "Trüffel-Parmesan und Salbei" – angeblich Johanssons Favorit – und "Echter Vermont-Cheddar".

Nach Angaben eines Sprechers Johanssons ist zunächst ein "Soft Opening" ohne offizielle Eröffnungsfeier geplant. Mit den ersten Erfahrungen solle das Konzept verfeinert werden, bevor der Start dann auch offiziell gefeiert werde. Managen wird das Geschäft Dauriacs jüngere Schwester. (APA, 21.10.2016)