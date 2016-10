AT&T und Time Warner diskutieren Fusion

Bloomberg: Führungskräfte erörterten in den vergangenen Wochen strategische Optionen, darunter auch einen Zusammenschluss

Der US-Telekom-Riese AT&T prüft einem Agenturbericht zufolge eine Fusion mit dem Medienkonzern Time Warner. Die Führungskräfte beider Firmen hätten in den vergangenen Wochen bei Treffen strategische Optionen erörtert, darunter auch einen Zusammenschluss, meldete Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Time Warner mit dem Pay-TV-Sender HBO, dem Nachrichtenkanal CNN und dem Filmstudio Warner Bros kommt an der Börse auf eine Bewertung von rund 65 Mrd. Dollar, AT&T sogar auf 238 Mrd. Dollar.

Keine Stellungnahmen

Laut Bloomberg haben beide Seiten noch keine Finanzberater beauftragt. Die Konzerne lehnten Stellungnahmen ab.

Immer mehr Telekom-Anbieter versuchen, mit Inhalten Kunden enger an sich zu binden. So hat AT&T bereits für 48,5 Mrd. Dollar den Satelliten-TV-Anbieter DirecTV übernommen. Der AT&T-Rivale Verizon will das Kerngeschäft von Yahoo übernehmen. (APA, 21.10. 2016)