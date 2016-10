Mindestsicherung: Wien erwägt Mindestaufenthaltsdauer

Sozialstadträtin Wehsely: "Das werden wir jetzt prüfen" – Keine Angaben zu Frist

Wien – Sollte es zu keiner österreichweit einheitlichen Lösung bei der Mindestsicherung kommen, werde auch Wien zu einer eigenen Lösung greifen, hat Wiens Bürgermeister Michael Häupl am Donnerstag angekündigt. "Wir denken über einen Plan B nach", sagte er zum STANDARD.

Wie der aussehen könnte, deutete seine Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) am Freitag im Ö1-"Morgenjournal" an. Ihr zufolge könnte das Recht, Anträge auf Mindestsicherung zu stellen, in Wien eingeschränkt werden. Man prüfe eine Mindestaufenthaltsdauer als Voraussetzung für die Antragsberechtigung, erklärte Wehsely.

Frist noch offen

Welche Frist ihr dabei vorschwebt, wollte sie aber nicht präzisieren. "Das werden wir jetzt prüfen." Gleichzeitig bekräftigte sie, dass es bei der Höhe der Mindestsicherung keinen Unterschied geben dürfe zwischen Menschen, die länger oder kürzer in Österreich sind.

Darauf drängen aber Teile der ÖVP. Durch den Alleingang einiger Länder kommt Wien immer stärker unter Druck. Am Donnerstag hatte Niederösterreich eine eigene Regelung in den Landtag eingebracht. Für Wehsely fahren einige in der ÖVP eine "perfide Strategie". Einerseits würden die Ansprüche gesenkt, andererseits zeige man auf Wien, weil diese Menschen dann in die Bundeshauptstadt zögen. (red, 21.10.2016)