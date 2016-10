Kärnten: 24-jährige Ungarin bei Unfall mit Pistengerät getötet

Fahrzeug war von verschneitem Güterweg abgekommen und hatte Beifahrerin unter sich begraben

Villach – Eine 24 Jahre alte Frau aus Ungarn ist am Donnerstagabend am Dobratsch bei Villach bei einem Unfall mit einem Pistengerät getötet worden. Ein 40-jähriger Einheimischer war mit der Frau im Pistengerät über einen Güterweg in Richtung Gipfel gefahren, als er laut Polizei vom verschneiten Weg abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und begrub die Beifahrerin unter sich.

Der 40-Jährige musste bis zum Gipfel aufsteigen, um Empfang am Handy zu bekommen. Rund eine Stunde nach dem Unfall gelang es ihm dann, Alarm zu schlagen. Die Ungarin konnte nur noch tot geborgen werden. (APA, 21.10.2016)