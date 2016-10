Trump macht sich über Hillary Clinton und seine eigene Frau lustig

Kandidat bei Wohltätigkeitsveranstaltung ausgebuht – Clinton: "Donald hat Probleme, ernste Probleme"





Washington – US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat wieder einmal bewiesen, wie sehr er Frauen respektiert. Bei einer katholischen Wohltätigkeitsveranstaltung in New York machte er am Donnerstagabend (Ortszeit) mehrere Witze auf Kosten seiner anwesenden Kontrahentin Hillary Clinton und wurde dafür ausgebuht. Trump machte sich auch über seine Frau Melania lustig, indem er an ihre Plagiatsrede erinnerte.

Trump wollte mit dem Witz auf Kosten seiner Frau die angebliche Voreingenommenheit der US-Medien demonstrieren. Diese hätten Präsidentengattin Michelle Obama nämlich für ihre Rede am demokratischen Parteitag gelobt, während seine Melania Kritik einstecken musste. Dabei "hat sie exakt die gleiche Rede gehalten. Ich versteh das nicht." Trumps anwesende Ehefrau behielt die Fassung und bestätigte ihm auf Nachfrage sogar, dass sie ihm jetzt keine Schwierigkeiten machen werde.

Verbalattacken auf Clinton

Auf Clinton feuerte Trump mehrere Breitseiten ab, die vom Publikum mit wachsendem Unmut quittiert wurden. So wiederholte er seinen umstrittenen Zwischenruf beim dritten TV-Duell, wonach Clinton ein "böses Weib" (nasty woman) sei. Mehr noch, nach den Begegnungen mit Hillary Clinton beginne er nun sogar Rosie O'Donnell zu schätzen, sagte Trump mit Blick auf die US-Schauspielerin, die er einst als "fettes Schwein" charakterisiert hatte.

Gänzlich daneben griff Trump, als er Clinton vorwarf, mit ihrer Stiftung für das Leid im Karibikstaat Haiti verantwortlich zu sein. Dort habe sie "mehrere Dörfer mitgenommen", sagte er in einem Wortspiel mit dem Titel von Clintons Buch "It takes a village" ("Man braucht ein Dorf.") Ausgebuht wurde Trump auch, als er Clinton als "so korrupt" bezeichnete, "dass sie sogar aus dem Watergate-Untersuchungsausschuss geflogen ist".

Clinton kontert

Die Lacher hatte Trump dagegen noch auf seiner Seite, als er einleitend eine fiktive Begegnung mit Clinton schilderte. Sie sei unabsichtlich in ihn hineingelaufen und habe dann ganz höflich "Pardon me" (Entschuldigung) gesagt, sagte Trump anerkennend. "Ich habe geantwortet: Reden wir darüber, wenn ich im Amt bin", lautete Trumps Pointe in Anspielung auf die zweite Bedeutung von "Pardon me" (Begnadigen Sie mich).

Clinton gab sich dagegen vor allem selbstironisch und witzelte über ihre angebliche Humorlosigkeit und bezahlte Redentätigkeit. Sie nahm aber auch ihren Kontrahenten aufs Korn. So wies sie in einem Wortspiel mit dem englischen Wort "issue" (Thema, Problem) alle Vorwürfe zurück, dass Trumps Wahlkampf inhaltslos sei. "Donald hat Probleme, ernste Probleme", sagte sie. Zugleich machte sie sich über das Frauenbild Trumps lustig. Wenn er auf die New Yorker Freiheitsstatue blicke, sehe er kein Symbol der Freiheit, sondern eine mittelmäßige Frau, die sich die Haare herrichten lassen sollte. (APA, 21.10.2016)