Austria erobert Punkt in Rom, Schock für Teamgoalie Almer

Platz zwei in der Gruppe blieb den Wienern vor dem Heimspiel gegen Roma am 3. November erhalten, weil Astra Giurgiu überraschend 2:1 in Pilsen siegte. (red, 20.10.2016)

Die Gäste zeigten danach bemerkenswerte Moral, ein Punkt für Almer lautete die Devise. Allerdings öffnete der Mut auch Räume für Roma und also für Totti. Einen Traum von Außenristpass der Legende nützte Florenzi halbvolley zum 3:1 (69.). Niemand hätte auch nur einen Cent noch auf die Austria gegeben, aber Coach Fink brachte mit Ismael Tajouri neuen Schwung (77.). Tajouri leitete erst den Anschlusstreffer durch den 19-jährigen Wechselspieler Dominik Prokop ein (82.) und servierte gegen lässige Römer dann auch noch Kayode (84.) den insgesamt verdienten Ausgleich. Mehr Moral war für das Derby am Sonntag bei Rapid einfach nicht zu tanken.

Der Verlust des Kapitäns lähmte den Elan der Wiener, die das Spitzenduell der Gruppe E tadellos begonnen hatten. Lucas Venuto hatte früh den Willen zum Erfolg unterstrichen, aber nur das Außennetz getroffen (4.). Der zweite Anzug der Roma, von Francesco Totti (40), dem "letzten Kaiser von Rom" aufs Feld geführt, wirkte doch beeindruckt. Zumal Almer einen ersten Versuch der Römer durch Alessandro Florenzi sehenswert zunichtemachte (8.). Und als Raphael Holzhauser nach perfekter Flanke von Larry Kayode volley zur Führung der Gäste ins Tor traf (16.), waren die gut 3000 mitgereisten Anhänger (von denen einige wenige am Nachmittag im Zentrum für Randale gesorgt hatten) so richtig in Stimmung gekommen.

Stimmen:

Thorsten Fink (Trainer Austria): "Am Anfang sind wir gut ins Spiel gekommen, nach dem Tor haben wir nachgelassen. Am Ende haben wir an uns geglaubt, ein hervorragendes Spiel und am Ende verdient ein 3:3 gemacht. Wir haben eine gute Qualität in der Mannschaft, wenn man mehr daran glaubt, kann man kleine Wunder schaffen. Ohne guten Charakter kann man das nicht 3:3 spielen."

Zur Verletzung von Almer: "Man hat es sofort gesehen, dass er eine schwere Verletzung hat. Das ist total bitter, er fällt wohl sechs Monate aus."

Franz Wohlfahrt (Sportdirektor Austria): "Die Mannschaft kann stolz auf sich sein. Dass sie nach einem 1:3 noch so zurückkommt, ist fantastisch. Das Spiel ist durchaus in der Lage, in die Vereinsgeschichte einzugehen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die Jungs immer an sich glauben. Großes Kompliment."

Zu Almer: "Das ist natürlich dramatisch, ändert aber nichts an der Tastsache, dass er wieder gesund werden kann. Es ist keine leichte Situation, aber man weiß, dass man als Torhüter auch mit 40 Spielen kann."