Slowenin Tina Maze erklärt Rücktritt

Weltcup-Rekordsiegerin will nach einem Jahr Auszeit noch bei Heimrennen in Maribor antreten, dann ist endgültig Schluss

Sölden – Die slowenische Skirennläuferin Tina Maze (32) hat am Donnerstagabend in Sölden mehr oder weniger ihren Rücktritt erklärt. Denn nach einem Jahr Auszeit will Maze noch beim Heim-Weltcup Anfang Jänner 2017 in Maribor ein oder zwei Rennen bestreiten, dann ist endgültig Schluss. Die Doppel-Olympiasiegerin und vierfache Weltmeisterin hatte 2013 mit 2.414 Punkten für eine Weltcup-Rekordmarke gesorgt. (APA, 20.10.2016)