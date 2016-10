Wir spielen PSVR: "Resident Evil 7", "RIGS", "London Heist", "Playroom VR"

Wir setzen uns in einen Mech, sind auf der Flucht, treten Robotern in den Arsch und fürchten uns fast zu Tode

Unser Abflug in die virtuelle Realität geht weiter – mit vier weiteren Gaming-Perlen aus dem Launch-Line-up. Während ich versuche, keinen Herzinfarkt zu bekommen und mich mit dem Mech an die Spitze zu ballern, tritt Martin zuckersüßen Robotern in den Hintern und schießt sich den Fluchtweg frei. Mit 100 Kilometer pro Stunde im Sitzen.

Wer unseren ausführlichen Test zu PlayStation VR noch nicht gelesen hat: hier geht's lang. Zudem reichen wir an dieser Stelle nochmal unseren ersten Abflug mit PSVR nach. Diese sechs Games sollten Neueinsteiger ebenfalls nicht verpassen. (zw, 22.10.2016)

Playstation VR ist für 399 Euro erschienen und ist mit allen PS4-Konsolen kompatibel.

