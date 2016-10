Türkischer Forscher für Entwicklung von Messenger-Dienst Bylock festgenommen

Bylock soll von Gülen-Anhängern zur Putschvorbereitung genutzt worden sein

Mehr als drei Monate nach dem Putschversuch in der Türkei ist ein Forscher für die Entwicklung des Messenger Dienstes Bylock festgenommen worden. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft habe einen Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation beantragt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

Den Dienst Bylock sollen Anhänger des Predigers Fethullah Gülen unter anderem für die Vorbereitung des Putschversuchs vom 15. Juli genutzt haben.

Im Zusammenhang mit dem Putschversuch suspendiert

Der Festgenommene habe für das staatliche Institut für wissenschaftliche und technologische Forschung (Tübitak) gearbeitet und dort an sensiblen Projekten mitgewirkt. Später sei er als Dozent an die staatliche Marmara-Universität berufen und wegen der laufenden Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Putschversuch suspendiert worden.

Unter dem Vorwurf, Bylock genutzt zu haben, wurden in der Türkei inzwischen mehr als 180 Richter und Staatsanwälte festgenommen und Haftbefehl gegen mehr als 170 Polizisten erlassen. (APA, 20.10. 2016)