TV- und Radiotipps für Freitag, 21. Oktober

Von Harry Potter bis Kaiser Franz Joseph, von Pizza bis Atombombe

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Ein Steirer stellte nach Vermessung seines Grundstücks fest, dass es bedeutend kleiner ist als im Grundbuch angegeben. Rechtlich schaut er durch die Finger: Denn die Angaben im Grundbuch sind nicht rechtsverbindlich, die Behörde haftet nicht.

Bis 18.51, ORF 2

20.15 HEXEREI

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (USA 2002, Chris Columbus) Zauberzwerg Harry (Daniel Radcliffe, aktuell als furzende Leiche im Kino) steht sein zweites Schuljahr in der Magierschmiede Hogwarts bevor. Noch in den Ferien bei den verhassten Dursleys sucht ihn der bemitleidenswerte Hauself Dobby auf, um ihn von der Rückkehr zur Schule abzuhalten. Großer Zauberspaß, der – man glaubt es kaum – schon 14 Jahre auf dem Buckel hat.

Bis 23.25, ProSieben

20.15 HISTORISCH

Heimatleuchten: Der letzte große Kaiser – kein Schmarrn Schauspieler und Kabarettist Leopold Altenburg begibt sich im ersten von zwei Teilen auf die Spuren seines Ururgroßvaters Kaiser Franz Joseph I. Eine Reise vom Tagebuch des kaiserlichen Kindermädchens bis zur Kapuzinergruft.

Bis 21.15, Servus TV

20.15 AMORE

Deutschland, deine Pizza Der gebackene Teigfladen mit Tomatensauce und Käse gehört zum Lieblingsfastfood in Mitteleuropa. 800 Millionen Pizzen werden in Deutschland jedes Jahr verspeist. Der Film sieht sich das Phänomen Pizza genauer an. Vom neapolitanischen Original bis zum Tiefkühlprodukt vom Diskonter mit zu viel Fett, zu viel Salz und Zutaten aus der ganzen Welt.

Bis 21.00, 3sat

22.40 DOKUMENTATION

Universum History Wie knapp war der Wettlauf um die Atombombe im Zweiten Weltkrieg wirklich? Direkt nach Kriegsende fanden die Alliierten keine Hinweise auf eine deutsche Atombombe. Später gefundene Dokumente legen nahe, dass kaum bekannte Gruppen von Wissenschaftern an der Entwicklung der Massenvernichtungswaffe beteiligt waren.

Bis 23.30, ORF 2

22.45 KLETTERN

Cliffhanger – Nur die Starken überleben (USA 1993, Renny Harlin) Zugegeben: Das Schussgerät, mit dem Sylvester Stallone mittels Haken die Wände malträtiert, harrt noch seiner Erfindung. Ansonsten ist jedoch Renny Harlins Schaustück im Rückblick eines der besten Aktionskammerspiele der frühen Neunziger. Die Bergwelt der Rocky Mountains als alpine Spielwiese für Gut und Böse und der Beweis dafür, dass die Freizeitindustrie eben doch tödliche Grenzen kennt.

Bis 1.00, ATV

23.30 KRIMI

Action Man – Bankraub fast perfekt (F 1967, Jean Delannoy) In einer netten Altersrolle verkörpert Jean Gabin einen Meisterdieb im Ruhestand.

Bis 1.05, BR