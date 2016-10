Enissa Amani bekommt neue Show auf ProSieben

Die Sendung heißt "nissa – Geschichten aus dem Leben" und startet am 1. Dezember

München – ProSieben startet eine neue Show mit der Komikerin Enissa Amani. Sie heißt "nissa – Geschichten aus dem Leben" und verbindet "alltäglichen Irrsinn, familiären Wahnsinn und komödiantischen Feinsinn". Geplant sind nach Angaben des Privatsenders zunächst zwei Doppelfolgen.

An Enissa Amanis (30) Seite sind unter anderem die Schauspielerinnen Nora Tschirner ("Tatort") in der Rolle ihrer besten Freundin und Sabine Vitua ("Pastewka) als ihre Psychotherapeutin zu sehen. Die erste Doppelfolge mit Sketchen und Stand-up-Comedy-Elementen ist am Donnerstag, 1. Dezember (ab 22.30 Uhr) zu sehen. Die zweite ist für den 8. Dezember geplant. Im März war die Komikerin und Schauspielerin bei ProSieben mit "Studio Amani" gestartet. Zum Auftakt gab es mehr als 1 Million Zuschauer. Inzwischen ist die Comedyshow eingestellt worden. (APA, 20.10.2016)