"Gilmore Girls": Team Dean, Team Jess oder Team Logan – für wen sind Sie?

Noch ein Monat bis zur "Gilmore Girls"-Fortsetzung! Oy with the poodles already!

Stars Hollow – ein beschauliches fiktives Städtchen in Connecticut. Heimat des Mutter-Tochter-Gespanns, dessen Rückkehr von Fans weltweit schon sehnsüchtig erwartet wird. Nun, in genau einem Monat, ist es so weit. Die "Gilmore Girls" gehen in die Verlängerung, vier Folgen lang darf man ihnen auf Netflix wieder beim Kaffeetrinken in Luke's Diner, beim schnellen Reden, beim Scheitern und beim Bewältigen von Problemen zuschauen.

Die Fallstricke familiärer Beziehungen werden mit Sicherheit wieder eine Rolle spielen, ebenso wie Liebeswirren. Lorelai versöhnte sich in der allerletzten Folge wieder mit Luke, Rory hingegen ging als Single ins Serienfinale. Das heißt aber nicht, dass die Meinungen der Fans zu ihren drei Exfreunden nicht extrem stark ausgeprägt wären. Hätte man ihr – oder sich selbst – den braven Dean gewünscht? Den rebellischen Jess? Den verständnisvollen Logan? Stimmen Sie ab und erklären Sie Ihre Wahl im Forum! (aan, 25.10.2016)