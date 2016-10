Historischer Kalender – 23. Oktober

1641 – In Ulster werden Tausende englischer und schottischer Neusiedler in einem blutigen Aufstand katholischer Iren gegen die britische Krone getötet.

1781 – Deutsche Premiere der Oper "Iphigenie auf Tauris" von Christoph Willibald Gluck in Wien.

1906 – Georges Clemenceau, bisher Innenminister, wird französischer Ministerpräsident.

1911 – Erster Kriegseinsatz eines Flugzeugs während des italienisch-türkischen Kriegs (1911-12): Der italienische Hauptmann Piazza unternimmt von Tripolis aus einen Aufklärungsflug über ein türkisches Militärlager.

1946 – Eröffnung der ersten Vollversammlung der Vereinten Nationen in Lake Success auf der Insel Long Island (US-Staat New York).

1956 – Mit Studenten- und Arbeiterdemonstrationen in Budapest beginnt der ungarische Volksaufstand gegen das von der Sowjetunion eingesetzte kommunistische Regime.

1956 – Gründung der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) in New York.

1961 – Die (1960 geschlossene) "Kukuruzwette" zwischen dem sowjetischen Regierungschef Nikita Chruschtschow und dem niederösterreichischen Landeshauptmann Altkanzler Leopold Figl über die jeweilige Mais-Qualität geht durch das Ernteergebnis zugunsten Österreichs aus. (n.a.A. 16.10.).

1986 – Der ehemalige Diktator der Zentralafrikanischen Republik und selbst ernannte "Kaiser" Bokassa, der 1979 gestürzt wurde, wird bei seiner freiwilligen Heimkehr aus dem Exil verhaftet und wegen Massenmordes unter Anklage gestellt.

1986 – Der Bergsteiger Reinhold Messner berichtet in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu, er habe bei der Besteigung des Lhotse im Himalaya einen "Schneemenschen" gesehen.

1991 – In Paris unterzeichnen die kambodschanischen Bürgerkriegsparteien ein Abkommen über einen von UNO-Truppen kontrollierten Waffenstillstand.

1996 – Archäologen wollen im Ostteil des Mittelmeerhafens Alexandria den ehemaligen Palast der ägyptischen Königin Kleopatra und ihres römischen Geliebten Antonius entdeckt haben.

1996 – Papst Johannes Paul II. anerkennt die auf Darwin zurückgehende Evolutionstheorie als mit dem christlichen Glauben vereinbar.

2006 – Die staatlichen Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der 1956er-Revolution in Ungarn werden von gewaltsamen Anti-Regierungs-Demonstrationen in Budapest überschattet. An die hundert Menschen werden verletzt.

2006 – Für seine Rolle in der Skandal-Pleite des US-Energiekonzerns Enron wird der frühere Firmenchef Jeffrey Skilling zu mehr als 24 Jahren Haft verurteilt.

2011 – Die islamistische Ennahda-Partei gewinnt die Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung in Tunesien mit großem Vorsprung.

Geburtstage:

Albert Lortzing, dt. Komponist (1801-1851)

Louis Ferdinand von Rayski, dt. Maler (1806-1890)

Philip Rosenthal, dt. Unternehmer/Politiker (1916-2001)

Helmut Krätzl, öst. Bischof, seit 1977 Weihbischof von Wien (1931- )

Diana Dors, brit. Schausp. und Sexsymbol (1931-1984)

Igor Nikolajewitsch Smirnow, transnistr. Politiker (1941- )

Tansu Ciller, türk. Politikerin (1946- )

Andoni Zubizarreta Urreta, span. Fußballer (1961- )

Todestage:

John Boyd Dunlop, schott.-irischer Erfinder (1840-1921)

Elisabeth Kales-Wallner, öst. Kammersängerin(1951-2005)

(APA, 23.10.2016)