"Unterwerfung"-Regisseur an den Kammerspielen schmeißt hin

Nach drei Wochen Probezeit gibt Julien Gosselin in München das Projekt ab, Stemann soll übernehmen

München – Der französische Regisseur Julien Gosselin will Michel Houellebecqs umstrittenen Roman "Unterwerfung" nun doch nicht in den Münchner Kammerspielen auf die Bühne bringen. Nach drei Wochen Probenzeit habe er hingeschmissen, wie die Kammerspiele am Donnerstag mitteilten. Grund sei eine "Krise", hervorgerufen durch technische Unstimmigkeiten, sagte Intendant Matthias Lilienthal.

Um inhaltliche Fragen sei es dabei "null, überhaupt nicht" gegangen. Hausregisseur Nicolas Stemann, der im April Elfriede Jelinkes Stück "Wut" über den Terroranschlag auf die Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" an den Kammerspielen uraufgeführt hat, soll das Projekt nun übernehmen. Er werde Gosselins Konzept fortführen. Das Premierendatum 19. November soll bleiben. "Entweder passiert nochmal ein Unglück, oder wir schaffen es", sagte Lilienthal. "Ich bin guter Hoffnung."

Bei dem Projekt "Unterwerfung/Plattform" handelt es sich um eine Kombination aus Houellebecqs Romanen. "Plattform" erschien vor rund 15 Jahren, "Unterwerfung" im Jahr 2015. Darin entwirft der Franzose die Fiktion eines islamischen französischen Staates unter einem muslimischen Präsidenten. "Unterwerfung" war am 7. Jänner 2015 in Frankreich auf den Markt gekommen. Am selben Tag hatten zwei islamistische Attentäter in der Redaktion von "Charlie Hebdo" in Paris zwölf Menschen ermordet. Das Satireblatt hatte eine Karikatur über den Autor auf der Titelseite. (APA, 20.10.2016)