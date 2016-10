Wiener Urgestein Susanne Jerusalem kehrt Politik den Rücken

Sie war 20 Jahre lang Gemeinderätin, zuletzt Bezirksvorsteher-Stellvertreterin in Mariahilf

Wien – Eine der wohl dienstältesten Grünen Wiens hört auf: Susanne Jerusalem (67) kehrt der Politik den Rücken und legt damit auch ihre Funktion als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin in Mariahilf zurück. Die 67-Jährige hat diesen Job seit 2011 inne, vorher war sie u.a. 20 Jahre lang für die Partei im Gemeinderat bzw. Landtag vertreten.

"Nach 30 Jahren in der Politik war es für mich Zeit, einer jüngeren Generation eine Chance zu geben", teilte Jerusalem am Donnerstag per Aussendung mit. Die Nachfolge ist ebenfalls bereits geklärt. Bezirksrat Michael Reichelt (46) übernimmt das Zepter. Bei der Klubführung der Bezirksgrünen gibt es ebenfalls einen Wechsel: Verena Kogler (27) löst Oliver Schönsleben ab. (APA, 20.10.2016)