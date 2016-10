"Red Dead Redemption 2" enthüllt: Zurück in den wilden Westen

Erster Trailer zur Fortsetzung zeigt belebte Welt und sieben Reiter

Rockstar Games hat den ersten Gameplay-Trailer zum Westernspiel "Red Dead Redemption 2". Die Fortsetzung des 2010 erschienen Open-World-Action-Games erzählt erneut vom erbarmungslosen Leben im Herzen des historischen Amerikas. Der Titel soll im Herbst 2017 in den Handel kommen und wird für PlayStation 4 und Xbox One entwickelt. Umsetzungen für weitere Plattformen wurden noch nicht angekündigt.

rockstar games Video: Erster Trailer zu "Red Dead Redemption 2"

"'Red Dead Redemption 2' zeigt, wie hart das Team daran arbeitet, unsere Vision von interaktiver Unterhaltung in einer lebendigen Welt voranzutreiben," sagt Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. "Wir hoffen, Spielern ein episches Erlebnis bieten zu können, das auf allem aufbaut, was wir bei der Entwicklung unserer Spiele gelernt haben", so Houser weiter und verweist damit auf die technischen Fortschritte und Gameplay-Mechaniken, die das Studio nach "Red Dead Redemption" vor allem in "Grand Theft Auto 5" umsetzen konnte. Insofern werde die offene Spielwelt von "Red Dead Redemption 2" auch als Grundlage für ein neues Online-Multiplayer-Erlebnis dienen.

Belebte Welt

Wie im ersten Trailer zu sehen ist, wird der virtuelle Westen mit Dörfern, Geschäften, Postkutschen, Seen, Tierherden und Zügen zum Leben erweckt. "Hör auf mich: Wenn die Zeit kommt, musst du dich aus dem Staub machen und darfst nicht zurückschauen", sagt eine Stimme aus dem Off, bevor sieben Reiter durchs Bild preschen. (zw, 20.10.2016)