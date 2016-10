Bundeskriminalamt warnt auf Facebook vor Horror-Clown-Trend

Echte Vorfälle mischen sich in sozialen Medien mit Fake-Meldungen und schüren Angst

Der schräge Grusel-Clown-Trend ist in Österreich angekommen. Nach mehreren Meldungen, dass als gruselige Clowns verkleidete Personen Passanten erschreckt haben, hat das österreichische Bundeskriminalamt nun eine Warnung auf Facebook veröffentlicht.

"Lustig sein geht auch anders"

"Diese 3 Clowns wollten ein bisschen zu lustig sein. So kann es nämlich enden, wenn ihr als Clown verkleidet andere Leute erschreckt. Lasst den Grusel-Horror-Clown-Trend besser aus. Lustig sein geht auch anders", heißt es in der Meldung. Dazu ist ein Foto von drei festgenommen Clowns zu sehen.

Hierzulande wurden in Wien und Kärnten derart maskierte Personen gesichtet. "Wenn man jemanden erschreckt, dann begeht man bald einmal eine Verwaltungsübertretung oder befindet sich sogar schon im Strafrecht: Denn wenn man zum Beispiel mit einer Axt oder einer Machete herumstreift, dann könnte das schon eine Nötigung oder eine gefährliche Drohung sein", sagte Polizeisprecher Michael Masaniger zur APA.

Fakes kursieren im Netz

Was in den USA als Scherz begonnen hat, wird so zum gefährlichen Trend, bei sich ernste Zwischenfälle und Internet-Hoaxes vermischen. In Deutschland haben zwei als Clowns maskierte Unbekannte einen Mann mit einem Messer attackiert. Neben derartigen Vorfällen sind es aber auch Fotos und Videos, die in sozialen Medien geteilt werden, die den Hype und die Angst anfachen.

So berichtet "Mimikama" von einem Foto eines Kettensägen schwingenden Clowns, der angeblich in Köln sein Unwesen treibt. Dahinter steckt jedoch ein britischer Youtuber, der einen Streich spielen wollte und sich dafür bereits entschuldigt hat. (br, 20.10.2016)