EZB will Zinsen noch lange niedrig halten

Notenbanker belassen Leitzins auf Rekordtief von 0,0 Prozent

Frankfurt – Die Europäische Zentralbank (EZB) will an ihrer ultralockeren Geldpolitik noch lange festhalten. Die EZB gehe weiterhin davon aus, dass die Leitzinsen für längere Zeit und weit über die Zeit ihrer Wertpapierkäufe hinaus auf dem aktuellen Niveau oder tiefer liegen werden, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Der EZB-Rat erklärte zudem, dass die monatlichen Wertpapierkäufe von 80 Milliarden Euro bis Ende März 2017 oder nötigenfalls darüber hinaus fortgesetzt werden.

Der Leitzins für die Versorgung der Geschäftsbanken mit Zentralbankgeld liegt bereits seit März auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. (Reuters, 20.10.2016)