Oberhauser geht es "jeden Tag ein bißl besser"

Erster Facebook-Wetterbericht nach Operation vom Sonntag

Wien – Nach ihrer neuerlichen Operation vom Sonntag hat sich Gesundheits- und Frauenministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) am Donnerstag erstmals wieder mit ihrem traditionellen Wetterbericht auf Facebook gemeldet. "Bei mir geht es jeden Tag ein bißl besser", schreibt Oberhauser aus ihrem Spitalszimmer.

Das verdanke sie "nicht nur der wunderbaren Pflege und medizinischen Betreuung", sondern auch allen, die sie unterstützen, schreibt die Gesundheitsministerin in dem Posting. Sie dankt darin allen für die vielen Bilder, Beiträge und Wünsche sowie allen, die mit Wetterberichten für sie eingesprungen sind.

Oberhauser hatte sich am Sonntagnachmittag "wegen einer chirurgisch lösbaren Darmproblematik" neuerlich einer Operation unterziehen müssen. Sie ist seit Anfang Februar 2015 wegen einer Tumorerkrankung in Behandlung. Damals hatte sie bekannt gegeben, an Unterleibskrebs zu leiden. (APA, 20.10.2016)