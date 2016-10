Grusel-Clowns verletzten in Deutschland Mann mit Messer

Mann erlitt Schnittwunde, die Angreifer sind anschließend mit einem Motorroller geflohen

Gelsenkirchen – Neue Attacke sogenannter Grusel-Clowns: Zwei Maskierte haben in Gelsenkirchen in Deutschland einen 33-Jährigen mit einem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt. Der Mann erlitt eine Schnittwunde an der Hand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die unbekannten Angreifer seien anschließend mit einem Motorroller geflohen. Den Angaben zufolge ist der 33-Jährige gehörlos. Er habe erst mit Hilfe eines Bekannten die Polizei verständigen können.

Seit einiger Zeit machen unheimliche Clowns vor allem in den Vereinigten Staaten – aber auch in Österreich – die Straßen unsicher. Die Maskierten machen sich einen schlechten Spaß daraus, andere Menschen zu erschrecken. Als Videos tauchen die makabren Streiche dann oft im Internet auf. (APA, 20.10.2016)