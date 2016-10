Warren Buffett kriegt alles – bloß nicht sein zweites t

Warum wird der Name des US-Milliardärs in deutschsprachigen Medien so oft falsch geschrieben?

Ich schätze den "Falter" für seine guten Recherchen und seine Genauigkeit. Es finden sich darin im Vergleich der Wochenzeitungen weniger Rechtschreibfehler als im "Profil" (Tageszeitungen haben aufgrund des Zeitdrucks grundsätzlich mehr).

Umso mehr springt in der neuesten Ausgabe der Titel einer Buchrezension, "Wie ticken Gates, Buffet, Zuckerberg & Co.?", ins Auge. Warren Buffett, der mit 65 Milliarden Dollar Vermögen drittreichste Mann der Welt, stammt aus Nebraska und nicht aus Frankreich oder Quebec. Man schreibt ihn nicht wie ein Buffet.

Einmal richtig, dann wieder falsch



Dem "Falter" ist dieser Fehler verziehen. Er tritt in österreichischen und auch deutschen Medien regelmäßig auf.

Eine Archivsuche im STANDARD ergibt in den vergangenen zehn Jahren 83 Treffer für "Warren Buffet" – zuletzt auch in einer Buchrezension –, 82 Treffer in der "Presse", 200 in der APA und auch 92 in "Spiegel" und "Spiegel online". Oft bemüht sich der Autor oder die Autorin, den Namen richtig zu schreiben. Beim zweiten oder dritten Mal aber geht doch ein t verloren, aus Buffett wird wieder Buffet.

Kein anderer englischsprachiger Name wird so oft falsch geschrieben, höchstens der französische Präsident François Mitterrand kam ihm zu Lebzeiten nahe (Doppel-t, Doppel-r!). Aber am Namensende fällt das Fehlen eines Buchstabens noch mehr auf als in der Mitte.

Und wie schreibt man Guterres?

Also bitte, liebe Kollegen und Kolleginnen, der "Weise aus Omaha" mag ja seinen Reichtum moralisch nicht verdienen, auch wenn er sein Vermögen zum Großteil der Gates-Stiftung spendet, statt es seinen Kindern zu vererben. Aber das zweite t steht ihm allemal zu.

Anders der neue UN-Generalsekretär Antonio Guterres: Ihn schreibt man zwar mit Doppel-r, aber nur mit einem t. Ich bin schon gespannt, wie oft das danebengehen wird. (Eric Frey, 20.10.2016)