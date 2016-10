Stöger wirft ÖVP bei Mindestsicherung Blockade vor

Die SPÖ wäre zu einem echtem Deckel bei 1.500 Euro und einem Entgegenkommen bei Asylberechtigten bereit gewesen, so der Sozialminister. Oberösterreich lehne aber auch das ab

Wien – Der Streit um die Mindestsicherung hat zu einem handfesten Krach in der Koalition geführt. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) erklärte am Donnerstag, er sei der ÖVP "maximal entgegengekommen". Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sei auch bereit zu einem Kompromiss gewesen, er habe diesen aber in seiner Partei nicht durchgebracht.

Konkret nannte Stöger Klubobmann Reinhold Lopatka und Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer. Pühringer hatte am Mittwoch erklärt, nach ersten schwarz-blauen Beratungen in seinem Land sei er "nicht guter Hoffnung, dass es zu einer Einigung kommt". Lopatka verlangte in der Donnerstag-Ausgabe der "Kronen Zeitung" neuerlich eine Kürzung für Flüchtlinge.

"Am Riemen reißen"

Stöger fordert nun die ÖVP auf, sie solle "sich am Riemen reißen" und hinter ihren Obmann Mitterlehner stellen. Der Sozialminister appellierte an den Koalitionspartner: "Einigt euch und nehmt nicht ganz Österreich in Geiselhaft." Und weiter richtete er der ÖVP aus: "So geht seriöse politische Arbeit nicht. Der Teufelskreis auf Kosten der Schwachen muss beendet werden", appellierte Stöger an die christlich-sozialen Wurzeln der ÖVP.

Dass die ÖVP in unterschiedliche Richtungen laufe, sei auch für die Koalition "nicht gut", sagte der Sozialminister. Auf die Frage, ob man damit Neuwahlen einen Schritt näher komme, ging Stöger nicht direkt ein, er meinte nur: "Mit Populismus kann man eine Republik nicht führen", aber mit Neuwahlen werde das auch nicht besser.

Echter Deckel

Wie es im Sozialministerium auf STANDARD-Anfrage heißt, sei die SPÖ mittlerweile zu einer echten Deckelung der Mindestsicherung bei 1.500 Euro bereit. Allerdings nur für arbeitsfähige Vollbezieher der Sozialleistung. Für Aufstocker (sie bekommen zu einem niedrigen Gehalt Mindestsicherung) sowie für Menschen, die nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen (zum Beispiel Behinderte, Alleinerziehende) hätte der Deckel laut einem jüngsten Kompromissvorschlag nicht gegolten.

Diese Variante wäre aber bereits weit über frühere Vorschläge hinausgegangen. Bisher hatte die SPÖ immer darauf gedrängt, dass Mietkosten herausgerechnet werden. Die tatsächliche Mindestsicherung hätte also deutlich über 1.500 Euro liegen können.

Sockelbetrag für Asylberechtigte

Entgegengekommen wäre die SPÖ der ÖVP auch beim Thema Asylberechtigte. Sie sollten laut dem neuen Vorschlag einen Sockelbetrag von 520 Euro bekommen, der auf das normale Niveau (derzeit 837 Euro) ansteigt, wenn die Flüchtlinge eine Integrationsvereinbarung unterzeichnen. Wer Auflagen dieser Vereinbarung nicht erfüllt (Verpflichtung zu Deutschkursen, man muss AMS-Angebote annehmen), würde auf die 520 Euro zurückfallen. Hier habe man sich am Vorarlberger Modell orientiert, heißt es.

Diese Variante wäre europarechtlich möglich, glaubt man im Sozialministerium. Das oberösterreichische Modell, das inklusive Integrationsbonus nur eine Mindestsicherung von 520 Euro vorsieht, sei hingegen klar verfassungswidrig, wird argumentiert.

Kinderzuschläge sinken

Für Mindestsicherungsbezieher, die keine arbeitsfähigen Vollbezieher sind, würde die Leistungshöhe nur leicht sinken. Bei diesen Gruppen könnten laut dem neuen Stöger-Vorschlag weiterhin Mietzuschüsse über 1.500 Euro hinaus gewährt werden. Bei wirklichen Großfamilien (ab dem siebenten Kind) würden die Kinderzuschläge etwas sinken – von 15 auf zwölf Prozent des Grundbetrags.

Darüber hinaus sei auch die Einführung einer Wohnsitzauflage von fünf Jahren für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte, die keiner sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen, sowie die Schaffung eines Integrationsjahrs (neben Sprachkursen auch Kompetenzcheck, Arbeitsvorbereitung, Bewerbungshilfe) vorgesehen gewesen, heißt es im Stöger-Büro.

Sollte es tatsächlich zu keiner Lösung mit allen neun Ländern kommen, kann man sich dort auch ein gemeinsames Vorgehen von acht Bundesländern vorstellen.

Mitterlehner weist Stöger Verantwortung zu

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) weist die Kritik von Sozialminister Alois Stöger in Sachen Mindestsicherung zurück. In einer Stellungnahme gegenüber der APA wies er die Verantwortung für eine 15a-Vereinbarung mit den Ländern Stöger zu und meinte, dass der Sozialminister schuld sei, wenn eine solche nicht zustande komme. "Der Sozialminister verkennt ganz offensichtlich die Dinge. Er hat mit den Bundesländern eine Vereinbarung zu finden. Wir haben ihn dabei unterstützt, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das war ein Entgegenkommen von uns", betonte Mittelehner.

Wenn Stöger auf das "vernünftige ÖVP-Paket" mit Deckelung und Mindestsicherung-Light mit Basisbezug nicht eingehe, "gibt es eben in Zukunft länderweise Regelungen. Das liegt eindeutig in der Verantwortung des Sozialministers", meinte der ÖVP-Obmann. Und: "Wenn der Sozialminister nicht in der Lage ist, eine Einigung mit allen Ländern zu erzielen, gibt es keine bundeseinheitliche Lösung. Das ist das Wesen einer 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Der Sozialminister muss jetzt selbst schauen, ob er eine Einigung mit den Bundesländern erzielt", lässt Mitterlehner Stöger im Regen stehen.

Ohne echte Reform wäre nach Ansicht des Vizekanzlers der Charakter der Mindestsicherung als Überbrückungshilfe nicht gewährleistet. Die Konsequenz wäre, dass die Bundesländer eigene Lösungen machen werden und die Kosten vor allem in Wien durch Sekundärmigration explodieren würden. "Auch das liegt in der Verantwortung des Sozialministers."

Auch Lopatka weist Stöger zurecht

ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka trat Stögers Darstellung entgegen, er hätte – mit dem oberösterreichischen Landeshauptmann Josef Pühringer – die Koalitionseinigung über die Mindestsicherung verhindert. "Der Sozialminister hat Verhandlungen mit den Landeshauptleuten zu führen. Pühringer, Pröll, Schützenhöfer, Platter und Wallner sind die Ansprechpartner, nicht ich", sagte Lopatka.

Minister Alois Stöger (SPÖ) hätte "schon längst" das Gespräch mit den VP-Landeshauptleuten suchen sollen, "das hat er nicht gemacht". Mit Vertretern der Bundespartei – auch ihm, Lopatka – habe der Minister gesprochen. Das sei zwar durchaus sinnvoll, aber eine Einigung könne es nur mit den Landeshauptleuten geben – gilt es doch, eine 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zu verlängern. Gelingt dies nicht, geht Lopatka davon aus, dass "wohl auch irgendwann die Bundeshauptstadt bemerkt, dass sie Druck für eine Einigung ausüben muss, denn Wien wäre das haupt-betroffene Land".

In der Sache hakt es bei den ÖVP-Forderungen nach einem vollen Bezug nur für Migranten – aber auch Österreicher – mit fünf Jahren durchgehendem Aufenthalt in Österreich sowie nach einer Verpflichtung zur gemeinnützigen Arbeit. Den ebenfalls von der ÖVP geforderten Deckel von 1.500 Euro inklusive Wohnkosten würde die SPÖ laut Stöger akzeptieren. Lopatka bekräftigte diese Forderungen einmal mehr.

Verweis auf Dänemark

Alle EU-Staaten, die von der Flüchtlingswelle betroffen sind, hätten schon Kürzungen bei den Sozialleistungen vorgenommen – Dänemark verlange etwa sogar sieben Jahre Aufenthalt in den letzten acht Jahren für den vollen Bezug -, nur Österreich nicht. Man müsse "differenzieren zwischen jenen, die im Land gelebt und Beiträge geleistet haben und jenen, die dies nicht getan haben". (APA, go, 20.10.2016)