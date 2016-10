Rechtsextremer am Podium: Gäste sagen "Talk im Hangar-7" ab

Drei von fünf Teilnehmern der "ServusTV"-Diskussion zogen ihre Zusage zurück, weil "Identitären"-Chef Sellner ebenfalls eingeladen ist

Wals/Wien – "Talk im Hangar-7" gehen die Gäste aus: Drei der fünf angekündigten Diskussionsgäste haben ihre Teilnahme am am Donnerstagabend stattfindenden "ServusTV"-Talk abgesagt. Grund dafür ist der ebenfalls eingeladene Anführer der rechtsextremen "Identitären Bewegung", Martin Sellner. Thema der Diskussion ist jene Studie, die erhöhte Gewaltbereitschaft, Homophobie und Antisemitismus bei großen Teilen sozial schwacher, junger Muslime in Wien feststellte.

Der Autor der Studie, Soziologe Kenar Dogan Güngör war von "ServusTV" ebenfalls als Gast angekündigt. Am Donnerstagmorgen schreibt in einem öffentlichen Posting auf Facebook, dass er es zwar für wichtig halte, "sich auch mit jenem Meinungsspektrum auseinander zu setzen, der völlig konträr zu dem meinigen steht" (sic). Doch mit der Einladung Sellners werde "einem rechtsextremen Ideologen mit einer Neo-Nazi Vergangenheit die mediale Bühne gegeben". Außerdem will Güngör verhindern, "dass unsere Studie als Steilvorlage für rechtspopulistische Propanda missbraucht wird".

Küssel-Umfeld

Martin Sellner bestätigte in einem Artikel auf fm4.orf.at, in einer "überschwänglichen pubertären Phase" zum "näheren Umfeld" des Neonazis Gottfried Küssel gehört zu haben.

Wenige Minuten nach Güngörs Absage teilte der Jugendforscher Winfried Moser Güngörs Beitrag und sagte seine Teilnahme an der Diskussion ebenfalls ab. Mit dem Imam und Religionslehrer Ramazan Demir sprang dann der dritte Gast von "Talk im Hangar-7" per Facebook-Posting ab.

Der STANDARD hat bei "ServusTV" um eine Stellungnahme angefragt. (red, 20.10.2016)