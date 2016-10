34-Jähriger prallte gegen Baum – Nicht angeschnallt

Lochen am See – Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag auf regennasser Fahrbahn auf der Landesstraße von Lochen (Bezirk Braunau) tödlich verunglückt. Der 34-Jährige kam in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Wagen gegen einen Baum. Der Mann war nicht angeschnallt, für ihn kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei Oberösterreich mit. (APA, 20.10.2016)