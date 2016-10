Lufthansa erhöht Prognose

Die Lufthansa hatte im Juli nach mehreren Anschlägen in Europa das Ziel aufgegeben, den Betriebsgewinn des Vorjahres in diesem Jahr zu übertreffen

Frankfurt/Schwechat – Kurzfristige Buchungen von Geschäftsreisenden lassen die Kassen der AUA-Konzernmutter Lufthansa klingeln. Der Konzern erhöhte am Mittwochabend seine Prognose und erwartet 2016 nun einen Betriebsgewinn in etwa auf dem Vorjahresniveau von 1,8 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten ging der Betriebsgewinn (adjusted Ebit) auf 1,68 von 1,69 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum zurück.

Der Umsatz schrumpfte auf 23,9 von 24,3 Milliarden Euro.

Die Lufthansa hatte im Juli nach mehreren Anschlägen in Europa das Ziel aufgegeben, den Betriebsgewinn des Vorjahres in diesem Jahr zu übertreffen. Wegen ausbleibender Buchungen von Touristen aus Übersee erwartete der Konzern stattdessen einen Gewinnrückgang. Touristen hielten sich weiter mit Buchungen zurück, doch hätten sich die Kurzfristbuchungen von Geschäftsreisenden im September besser entwickelt als erwartet, erklärte der Konzern nun. (APA/Reuters, 19.10.2016)