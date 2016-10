Welche Zombieserien empfehlen Sie?

Zombiefans können sich freuen: "The Walking Dead" geht weiter. In welchen Serien wird das Leben nach der Zombieapokalypse besonders überzeugend dargestellt?

Die Faszination mit den Untoten reißt nicht ab. Am 24. Oktober startet die siebente Staffel "The Walking Dead" auf "Sky" und Fans dürfen wieder um ihre Lieblingsprotagonisten zittern. Denn hinter jeder Ecke, hinter jeder verlockenden Oase der Sicherheit könnte sich ein hungriger "Walker" verbergen. Doch nicht nur Rick Grimes und seine Gruppe an Überlebenden kämpfen sich durch die Verwüstungen der Zombieapokalypse. Auch im Spin-Off "Fear the Walking Dead" kann man hautnah erleben, wie die ersten Wochen einer globalen Katastrophe potentiell ausschauen könnten.

Zombies im Serienstream



In "iZombie" bei Netflix isst sich Liv Moore durch das reichhaltige Angebot an Gehirnen in der Gerichtsmedizin, hilft so aber immerhin der Polizei bei der Aufklärung von Mordfällen.

In "Z Nation" wiederum regiert noch das Prinzip Hoffnung, gibt es doch einen Überlebenden, der möglicherweise das Zombie-Anti-Gen und damit die Rettung für die verbleibende Menschheit in sich trägt. Ihn gilt es zu retten und sicher quer durch das Brachland der USA zu eskortieren.

Mehr als nur Gehirne fressen?

Die "klassischen" Zombies sind rein von der Gier nach Essen geprägt, alles, was an ihnen einst menschlich war, ist ausgelöscht. Doch es gibt auch Serien, wie "iZombie" oder das bereits abgesetzte "In the Flesh", in dem die Untoten durchaus über Bewusstsein, Erinnerungen und Gefühle verfügen und die Integration in die Gesellschaft zumindest möglich scheint.

Und dann gibt es noch Serien wie "The Returned" und "Glitch" in denen bereits Verstorbene plötzlich wieder unter den Lebenden wandeln. Anzusiedeln im Reich der Mysteryserien, doch sind es im weitesten Sinne nicht auch Zombies?

Welche Serie überzeugt?

Welche Zombieserien zählen zu Ihren Favoriten? Von welchen waren Sie enttäuscht? Sollen Zombieserien ernst und dramatisch sein, oder darf es auch einmal lustig zugehen, im Angesicht der bereits erfolgten Apokalypse? Teilen Sie Ihre Serienempfehlungen im Forum! (aan, 21.10.2016)