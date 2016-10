Pendlerkritik an Fahrplanwechsel in Ostregion

Zwei Drittel der Befragten einer Erhebung der Arbeiterkammer beklagen Verschlechterungen

Eisenstadt / St. Pölten / Wien – Etwa zwei von drei Pendlern beklagten in einer Onlineumfrage der Arbeiterkammer (AK), dass sich die Situation in der Ostregion seit der letzten Fahrplanumstellung verschlechtert habe. Die Befragung erfolgte direkt nach der größten Umstellung der ÖBB in 25 Jahren, im Zuge deren im Dezember 2015 der Westbahnhof zum Regionalbahnhof wurde und der Hauptbahnhof in Vollbetrieb ging. Die Zahl der Pendler steigt: bis 2019 laut AK auf eine Viertelmillion Menschen.

Mehrheit nun länger unterwegs

56 Prozent der 2000 Befragten gaben an, nun länger unterwegs zu sein – drei Viertel sahen in geänderten Abfahrtszeiten die Ursache, zwei Drittel in längeren Zugfahrzeiten. Nur vier Prozent gaben an, schneller sein. 71 Prozent würden häufigere Verbindungen für gut erachten, etwa zwei von drei Befragten wünschen sich mehr Pünktlichkeit und kürzere Fahrzeiten.

Zu wenige Verbindungen in der Früh beklagen der Befragung zufolge vor allem Passagiere der Pressburgerbahn und der Äußeren Aspangbahn. Mehr Züge am Abend wünschen sich vor allem Pendler auf der Ostachse.

grafik: ak, foto: apa

AK Wien, Niederösterreich und Burgenland fordern unter anderem mehr S-Bahn-Verbindungen und neuere Garnituren. 2019 braucht es neue Verkehrsdiensteverträge, die jedes Land einzeln mit der ÖBB ausverhandelt.

Mehr Angebot mit Fahrplanwechsel

Gespräche seien im Laufen, man könne derzeit noch nicht mehr sagen, hieß es dazu im Büro des nieder österreichischen Verkehrslandesrats Karl Wilfing (ÖVP), wo man auch betonte, dass das Land laufend mehr Geld in Öffis stecke. So werde etwa schon der Fahrplanwechsel am 11. Dezember mehr Angebot und Komfort in der Ostregion bringen, kündigten Wilfing und Michael Elsner, ÖBB-Regionalmanager Ostregion, an. Verdichtet werde das Angebot etwa auf der S-Bahn-Linie 3 während der Hauptverkehrszeit und auf der Franz-Josefs-Bahn, mit einem Stundentakt abends bis Gmünd. Erweitert werden wochentags auch Verbindungen auf der Weststrecke von Wien nach Linz. (spri, 19.10.2016)