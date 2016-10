Russland verlängert Feuerpause in Aleppo von acht auf elf Stunden

Die Luftwaffe hatte nach eigenen Angaben bereits am Dienstag ihre Angriffe auf Aleppo eingestellt

Moskau – Die russische Armee hat angekündigt, ihre einseitig ausgerufene Feuerpause für die syrische Stadt Aleppo um drei Stunden zu verlängern. Sie werde bis Donnerstag um 19.00 Uhr (18.00 Uhr MESZ) dauern, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Die Luftwaffe hatte nach eigenen Angaben bereits am Dienstag ihre Angriffe auf Aleppo eingestellt.

Der Konflikt ist auch Thema eines Treffens von Kanzlerin Angela Merkel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem französischen Kollegen François Hollande am Mittwochabend in Berlin. Die Erwartungen an das Gespräch sind allerdings gering. (Reuters, 19.10.2016)