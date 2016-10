TV- und Radiotipps für Donnerstag, 20. Oktober

Helmut Qualtinger, Wie tickst du? Rettet das Schnitzel!, Am Schauplatz: Die Zores der Marktstandler, Wie gefährlich sind unsere Muslime?, Sonny Boy – Eine Liebe in dunkler Zeit, Gomorrha – Die Serie

20.15 HERR KARL

Österreichs Kabarett-Legenden: Helmut Qualtinger Anarchist, Menschenimitator, Genie: Helmut Qualtinger (1928- 1986) bildet den Auftakt in Rudi Dolezals neuer Sendereihe. Bis 21.15, Servus TV

21.05 COMEDY

Wie tickst du? Rettet das Schnitzel! In Folge zwei nimmt sich Kabarettist und Was gibt es Neues-Mitglied Günter Lainer der Essensgewohnheiten der heimischen Bevölkerung an und gibt als persönliche Devise aus: Rettet das Schnitzel! Bis 21.50, ORF 1

21.05 DISKUSSION

Inside Brüssel Die Themen bei Peter Fritz sind: 1) Brexit – gehen die Briten wirklich? 2) Solidarität nach Wunsch. 3) Dieselmotoren – das Ende der Tricks. Es diskutieren die Europa-Abgeordneten Sven Giegold (deutsche Grüne) und Esther de Lange (Europäische Volkspartei, Niederlande) sowie Giovanni Re (Avvenire, Italien) und Ruth Berschens ( Handelsblatt, Deutschland). Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Zores der Marktstandler "Wannst den Jungen den Dosenöffner wegnimmst, verhungern sie", sagt Herr Penz, Marktstandler vom Wiener Viktor-Adler-Markt. Er kämpft wie seine Kolleginnen und Kollegen um Kundschaft an Orten, an denen nicht nur gekauft, sondern auch politisiert und geschimpft wird. Bis 22.00, ORF 2

21.50 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Elf Millionen Schritte gegen Armut Der Tiroler Christoph Obmascher und sein Schweizer Freund Simon Niggli haben einen beschwerlichen Weg auf sich genommen, um ihre durch die Organisation World Vision vermittelten Patenkinder in Vietnam zu besuchen. Von der Schweiz wanderten sie zu Fuß bis an die chinesische Grenze – dies entspricht etwa elf Millionen Schritten. Bis 22.25, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Radikale Jugend: Wie gefährlich sind unsere Muslime? Die Gäste bei Michael Fleischhacker sind Kenan Güngör (Soziologe), Efgani Dönmez (grüner Exbundesrat), Ramazan Demir (Imam und Lehrer), Winfried Moser (Jugendforscher) und Martin Sellner (Wiener Identitäre). Bis 23.25, Servus TV

22.25 DISKUSSION

60 Minuten.Politik: Frauen im Nachteil: Ungerechte Job-Welt? Christoph Takacs (ORF) und Eva Linsinger (Profil) diskutieren mit den Frauensprecherinnen der Parteien. Bis 23.30, ORF 3

22.25 EROBERUNG

Sonny Boy – Eine Liebe in dunkler Zeit (NL 2011, Maria Peters) Rika (Ricky Koole) hat sich vor kurzem von ihrem untreuen Mann getrennt. Für die 1920er-Jahre schon ein großer Schritt, besonders mit vier Kindern, die durchgefüttert werden wollen. Aus Geldmangel nimmt sie den 17 Jahre jüngeren Studenten Waldemar (Sergio Hasselbaink) aus Surinam als Untermieter auf. Nachdem sie ein Kind von ihm bekommt, marschieren die Nationalsozialisten ins Land ein. Berührende Geschichte, mit Oscar-Nominierung. Bis 0.35, 3sat

nederlands film festival

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen: 1) Budget 2017: zu hohe Ausgaben zu wenig Reformen. 2) Grünes Licht für Ceta: Wer profitiert vom Freihandelsabkommen mit Kanada? 3) Haus im Grünen: wie man es sich trotzdem noch leisten kann. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl In der Plauderstunde bei Barbara Stöckl lassen sich dieses Mal blicken: Tennistrainer Günter Bresnik, Autorin und Moderatorin Chris Lohner, Ökonomin und Umwelttechnikerin Tara Shirvani sowie Moderatorin und Unternehmerin Sandra Thier. Bis 0.05, ORF 2

0.05 MAFIA

Gomorrha – Die Serie (S1 1+2/12) Auf Neapels Straßen hält der mächtige Pate Pietro Savastano (Cerlino Fortunato) das Heft fest in der Hand. Als ein Konkurrent die fein abgesteckten Grenzen überschreitet, setzt ein Denkzettel Pietros eine Spirale der Gewalt in Gang. Angelehnt an seinen gleichnamigen Tatsachenroman, gewährt Autor und Mafiaspezialist Roberto Saviano einen sehenswerten Einblick in Italiens kriminelle Schattenwirtschaft. Dafür steht er seit zehn Jahren unter Polizeischutz. Bis 1,55, ORF 2