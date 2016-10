Wildcard für Gerhard Melzer in Wien

Damit drei Österreicher im Hauptbewerb – Österreichs Nummer zwei: "Freue mich riesig"

Wien – Österreichs Tennis ist beim ATP-500-Turnier in der Wiener Stadthalle zumindest mit drei Spielern im Hauptbewerb vertreten. Neben Top-Ten-Mann Dominic Thiem erhielt nach Jürgen Melzer am Mittwoch auch dessen Bruder Gerald eine Wildcard für das am Montag beginnende, mit 2.467.310 Euro dotierte Erste Bank Open.

"Gerald Melzer hat eine sehr erfolgreiche Saison gespielt und als aktuelle Nummer 71 seine bisher beste Platzierung in der Weltrangliste erreicht. Er hat sich einen Startplatz im Hauptfeld der Erste Bank Open 500 mehr als verdient", begründete Turnierdirektor Herwig Straka die Wildcard-Vergabe an den 26-jährigen Niederösterreicher. Eine dritte Wildcard steht Straka noch zur Verfügung.

Österreichs Nummer zwei freut sich "riesig darüber, dass meine Leistungen in der heurigen Saison mit einem Startplatz für mein Heimturnier honoriert werden". Gerald Melzer weiß um die Stärke des zum zweiten Mal in der 500er-Kategorie ausgetragenen Felds. "Ich werde wohl nicht als Favorit auf den Platz gehen – egal, gegen wen ich spiele", erklärte Melzer, der neben vier Challenger-Turniersiegen auch das Halbfinale in Kitzbühel erreicht hatte. (APA, 19.10. 2016)