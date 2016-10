Steinwerkzeuge von Affen stellen Archäologen vor Problem

Brasilianische Kapuzineraffen produzieren "Klingen", die dem Werkzeug unserer Urahnen gleichen

Oxford – Funde belegen, dass Vormenschen bereits vor über 2,5 Millionen Jahren Steinklingen nutzten. Bisher dachte man, dass entsprechende Funde aus einer gezielten Produktion unserer Ahnen oder zumindest von eng mit diesen verwandten Menschenaffen stammen müsse. Das Verhalten von Kapuzineraffen in Brasilien bringt diese Theorie nun aber ins Wanken.

Keine exklusive Fähigkeit unserer engsten Verwandtschaft

Kapuzineraffen, die im Nationalpark Serra da Capivara in Brasilien leben, produzieren nämlich durch das Aufeinanderschlagen zweier Steine scharfe Objekte, die genauso aussehen wie die ersten (vor-)menschlichen Werkzeuge. Das berichteten Wissenschafter um Tomos Proffitt von der Universität von Oxford im Fachblatt "Nature". Obwohl die Tiere die Objekte nicht mit der Absicht herstellen, etwas zu schneiden und auch nicht dafür verwenden, könnte die Anfertigung von scharfkantigen Steinen nicht länger als einzigartige Fähigkeit von Menschen und Menschenaffen bezeichnet werden, so das Fazit der Forscher.

Paläoanthropologen nutzen die charakteristischen Merkmale geschlagener Steine wie etwa scharfe Kanten, um bei archäologischen Funden mit einer gewissen Absicht hergestellte Werkzeuge von solchen Steinen zu unterscheiden, die auf natürliche Weise zerbrochen sind. Die Ergebnisse der britischen Studie könnte diese Unterscheidung nun erschweren.

Beobachtungen

So beobachtete das Team, dass Rückenstreifen-Kapuziner (Sapajus libidinosus) Steine regelmäßig zum Zersplittern bringen, indem sie sie mit Verve aufeinander schlagen. Dabei kommen die scharfkantigen Objekte zustande, die von den Affen zwar genutzt werden, um erneut auf Steine zu hämmern, nicht allerdings, um an anderen Objekten zu schneiden oder zu schaben.

Stattdessen beobachteten die Forscher, wie die Kapuzineraffen oftmals an den Schlagkanten der Steine lecken. Die Wissenschafter vermuten, dass die Tiere auf diese Weise Flechten oder Quarzstaub zu sich nehmen.

Verwendung von Steinwerkzeug im Tierreich weit verbreitet

Dass die Affen überhaupt Steine als Werkzeuge verwenden, ist bereits seit längerem bekannt. So beschrieb das gleiche Forscherteam in einer früheren Studie, dass die Tiere schon seit mindestens 600 bis 700 Jahren einfache Steine nutzen, um Nüsse aufzuschlagen. Schimpansen sollen seit mindestens 4.300 Jahren ein ähnliches Verhalten an den Tag legen.

Überhaupt ist die Verwendung von Steinwerkzeugen im Tierreich weit verbreitet: Schmutzgeier schleudern Steine mit dem Schnabel auf Straußeneier, um sie zu öffnen, Seeotter nutzen sie, um Muscheln zu knacken. Und Bonobos wurde in Gefangenschaft beigebracht, scharfkantige Steinsplitter zu erzeugen und anzuwenden, um Seile oder Bänder durchzuschneiden.

Archäologische Implikationen

Für die Autoren der aktuellen Studie ist nun entscheidend, dass die scharfkantigen Objekte der Kapuzineraffen eben nicht mit der Absicht entstehen, ein spezielles Werkzeug herzustellen. Ein entsprechendes Verhalten könnte auch bei bereits ausgestorbenen Primatenarten verbreitet gewesen sein. Hätte man Objekte wie diejenigen der Rückenstreifen-Kapuziner an einer archäologischen Fundstätte entdeckt, wären sie unter Umständen als Überreste absichtlicher Steinbearbeitung interpretiert worden, so die Vermutung der Wissenschafter.

In einem "Nature"-Kommentar ergänzte die Paläontologin Helene Roche von der Universität Paris-Nanterre, bisher seien vor allem die Entwicklung der menschlichen Hand sowie verbesserte koordinatorische und kognitive Fähigkeiten als ausschlaggebend für die Erstellung von Steinwerkzeugen gesehen worden. Die Studie von Proffitt mache nun alternative Hypothesen möglich.

Allerdings sollten nicht alle archäologischen Steinfunde unter Generalverdacht gestellt werden, so Roche: "Gerade das Wissen, das wir durch frühmenschliche Funde in Afrika über das technische Verhalten und das Steinschlagen gewonnen haben, hat ein solides Fundament." Tatsächlich könne die aktuelle Studie aber neue Einblicke für den Ursprung und die Art von Funden auf dem amerikanischen Kontinent geben, die vor etwa 20.000 bis 40.000 Jahren entstanden. Zusammengefasst, so Roche, lasse sich feststellen: "Was frühe Hominini (Menschen und Menschenaffen) und Kapuziner mit den Steinen tun, ist eine zielorientierte Handlung, aber nicht mit der gleichen Absicht." (APA, red, 19. 10. 2016)