Goldpartikel als Schlüssel zu neuer Pankreaskrebs-Therapie

Oklahoma City – In vielen Fällen gilt die Diagnose eines Pankreaskarzinoms als Todesurteil, denn meist wird der aggressive Krebs erst so spät entdeckt, dass Chemotherapie und Bestrahlung kaum mehr eine Wirkung zeigen. Nun aber haben Priyabrata Mukherjee und seine Kollegen von der University of Oklahoma Gold-Nanopartikel als neue Therapiehoffnung präsentiert. Laut ihrer Studie im Fachblatt "ACS Nano", hemmen die winzigen Goldteilchen die zelluläre Kommunikation im Tumor und damit auch dessen Ausbreitung.

Abstract

ACS Nano: "Gold nanoparticle reprograms pancreatic tumor microenvironment and inhibits tumor growth"

(tberg, 19.10.2016)