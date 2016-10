Russland lehnt einseitige Verlängerung von Aleppo-Feuerpause ab

Moskau will auch vorerst keine neuerlichen Gespräche mehr mit den USA führen

Moskau – Für die Bevölkerung in der syrischen Großstadt Aleppo zeichnet sich keine längere Atempause ab. Russland lehne eine Ausweitung der einseitig ausgerufenen Feuerpause ab, sagte der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax.

Demnach lehnt Russland auch ein erneutes Treffen von Außenminister Sergej Lawrow mit seinem US-Kollegen John Kerry ab. Die beiden hatten sich am Wochenende in Lausanne getroffen. Greifbare Ergebnisse gab es dabei nicht.

Einsatz derzeit unterbrochen

Russland ist der engste Verbündete des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und hilft dessen Armee mit Luftangriffen. Der Westen wirft der Regierung in Moskau Gräueltaten in Aleppo vor, während nach russischer Darstellung die Angriffe Terroristen gelten. Am Donnerstag wollen Russland und Syrien die Attacken für acht Stunden einstellen, damit Zivilisten und Aufständische den belagerten Ostteil Aleppos verlassen können. Bereits am Dienstag wurden die Militäreinsätze unterbrochen.

Der Konflikt ist auch Thema bei einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und seinem französischen Kollegen François Hollande in Berlin am Abend. (Reuters, 19.10.2016)