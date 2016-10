Steirischer Herbst 2017: Jelinek meets Oklahoma

Filmisch-performative Inszenierung von Elfriede Jelineks Roman "Die Kinder der Toten" geplant

Graz – Das New Yorker Kollektiv Nature Theater of Oklahoma zeigt 2017 beim 50. Steirischen Herbst eine filmisch-performative Inszenierung von Elfriede Jelineks Roman Die Kinder der Toten, wie das Festival am Mittwoch bekannt gab. Jelinek outete sich dabei als Fan der New Yorker und betonte, dass sie den Text sonst niemandem anvertraut hätte. Gedreht wird an Originalschauplätzen des Romans in der Obersteiermark. "Ich weiß einfach, dass die das toll machen werden", so Jelinek, die am 20. Oktober 70 wird. (cms, 19.10.2016)