Streit um Murkraftwerk: Graz vor Neuwahlen

Streit um Murkraftwerk eskaliert: KPÖ beharrt auf Volksbefragung und lässt Budget platzen

Graz – Es hat sich abgezeichnet: Graz schlittert in vorgezogene Wahlen. Die KPÖ bleibt, wie Parteichefin Elke Kahr am Mittwoch bekräftigte, bei ihrer Forderung nach einer Volksbefragung über das geplante Murkraftwerk und junktimiert das mit ihrer Zustimmung zum Budget. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) hält – assistiert von SPÖ und FPÖ – eine Volksbefragung zum jetzigen, späten Zeitpunkt aber nicht für nötig und auch juristisch für nicht mehr machbar, wie er ebenfalls am Mittwoch nach Vorliegen rechtlicher Expertisen aus der Rechtsabteilung der Stadt erklärte.

Somit sei die Stadt bereits "im Wahlmodus", sagte Vizebürgermeisterin Kahr. Zumal die KPÖ dem Budget nicht zustimmen werde.

Stadtjuristen gegen Befragung

Sie teile die Rechtsauffassung der Stadtjuristen nicht, sagt Kahr. Es sei sehr wohl möglich, auch jetzt noch eine Volksbefragung durchzuführen. Es sei die größte Investition der Stadt seit Jahrzehnten, und die Bevölkerung habe ein Recht, darüber abzustimmen. Den Einwand, dass bereits sämtliche Genehmigungen einschließlich einer positiv abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsprüfung sowie ein Investitionsbeschluss der Energie Steiermark vorlägen, hält Kahr für nicht stichhaltig. "Dann hätte es auch keine Abstimmungen über Zwentendorf oder Hainburg mehr gegeben", sagte die KPÖ-Chefin.

Sie habe jedenfalls bis zuletzt die Hoffnung gehegt, dass Bürgermeister Nagl umdenke und eine Volksbefragung zulasse. Angst, dass die KPÖ als Auslöserin von Neuwahlen dafür die Rechnung zahlen werde, habe sie nicht: "Wir haben noch nie Angst vor der Bevölkerung gehabt."

Nachdem der Bürgermeister jedenfalls bei seinem Nein bleibt und mit SPÖ und FPÖ eine Mehrheit hat, sind vorzeitige Wahlen im März oder April 2017 nun so gut wie fix. Nagl bekräftigte am Mittwoch umgehend, dass er als Spitzenkandidat der ÖVP zur Verfügung stehen werde. (Walter Müller, 19.10.2016)