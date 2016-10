Neue IAB-App stellt mobile Werbeformen vor

Tool präsentiert Sujets in unterschiedlichen Kategorien wie 3D, inRead, Video oder Interaktion

Wien – Das Internet Advertising Bureau Austria (IAB) präsentiert ein neues Service, um die Möglichkeiten von Online-Werbung auf Smart Devices direkt am Endgerät vorzustellen. Die kostenlose App "iab austria Showcase" wurde von der Agentur Digitalsunray Media programmiert ist und ab sofort für Google und iOS-Endgeräte erhältlich.

Das Tool stellt Werbeformen in unterschiedlichen Kategorien wie 3D, inRead, Video oder Interaktion vor und präsentiert insgesamt zwölf Standard- als auch innovative Sonderwerbeformen. In der App finden sich Beispiele zu den Formaten Cube Ad, Threesixty Ad, Understitial, PreRoll, Inlinevideo, Gallery Ad, Shake Ad, Wipe Ad, Calender Ad, Standard Banner, Medium Rectangle und Fullscreen.

Mobile Nutzung steigt stärker als mobile Spendings

Für die Konzeption und Aufbereitung der Inhalte zeichnet die iab austria-Arbeitsgruppe Mobile Medien unter der Leitung von Gerhard Günther (Digitalsunray) verantwortlich. "Die mobile Nutzung nimmt deutlich stärker zu als die mobilen Spendings. Bereits 70,1 Prozent der User nutzen das Internet laut aktueller ÖWA Plus mobil, während nur noch 29,9 Prozent ausnahmslos mit stationären Endgeräten auf das Internet zugreifen. Die App ‚iab austria Showcase’ will informieren und Anreize für die Attraktivität mobiler Werbeformen setzen", sagt Günther.

"Bereits 95,7 Prozent der jungen Nutzer im Alter zwischen 14 und 19 Jahren greifen über mobile Endgeräte auf das Internet zu. Mobile Commerce ist am Vormarsch und wächst in Österreich überproportional stark. Intelligente Kampagnen auf mobilen Devices erhöhen den Umsatz und lösen unmittelbare Kaufimpulse aus", so IAB-Präsidentin Martina Zadina. (red, 19.10.2016)