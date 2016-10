Grusel-Clown-Sichtungen jetzt auch in Wien

Spaßvogel schaukelte am Antonsplatz – Weiterer Clown am Praterstern

Wien – Auch in Wien sind mittlerweile zwei Clowns gesichtet worden: Am Antonsplatz schaukelte am Dienstagabend ein Spaßvogel auf dem Spielplatz und schockte dadurch einen 14-Jährigen. Laut der Gratiszeitung "heute" wurde etwa eine Stunde zuvor ein weiterer Clown mit einer Machete am Praterstern gesichtet.

Der Trend der "Horrorclowns" scheint nun auch in Wien angekommen zu sein. Ein Bursch sah einen gegen 18.45 Uhr am Antonsplatz in Favoriten auf einer Schaukel, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberer. Als der 14-Jährige weglief, soll ihn der Maskierte verfolgt haben, wobei er einen Gegenstand bei sich hatte, der einer Axt ähnlich sah. Allerdings hat der Spaßvogel weder ein Wort gesprochen, noch drohende Gesten gemacht. Eine Suche blieb ergebnislos.

Am Bahnsteig des Pratersterns wurde gegen 18.00 Uhr von verschiedenen Passagieren ein Clown gesichtet, der eine Machete dabei hatte – ob echt oder unecht ist unklar. Eidenberger konnte den "heute"-Bericht nicht bestätigen: "Es hat auch keine Anzeige oder polizeilichen Einsatz gegeben."

Trend kommt aus USA

Das inzwischen in verschiedenen europäischen Ländern aufgetretene Phänomen hatte Anfang August im US-Bundesstaat South Carolina begonnen. Dort musste die Polizei Informationen nachgehen, wonach als Clowns verkleidete Männer angeblich Kinder in den Wald lockten. Die Vorwürfe stellten sich als falsch heraus, doch seitdem wurden vielerorts Clowns vor Schulen oder Firmen gesichtet, die manchmal auch bewaffnet gewesen sein sollen und Menschen bedrohten. In Schweden wurde ein Mann von einem Angreifer mit Clown-Maske sogar niedergestochen.

Auch in Österreich kam es bereits zu Clown-Attacken. Im oststeirischen St. Johann in der Haide im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hat eine als Clown verkleidete Person Autofahrer auf einem Park & Ride-Parkplatz erschreckt. (APA, 19.10.2016)