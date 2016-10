Los Angeles/Seattle – Der Kaffeehausbetreiber Starbucks treibt seine Expansion in China voran. Bis 2021 solle die Zahl der Filialen dort auf 5.000 steigen, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit. Das seien mehr als doppelt so viele wie bisher. Organisieren solle den Ausbau Belinda Wong, die dafür zur China-Chefin ernannt wurde. Starbucks ist seit 17 Jahren in China aktiv und betreibt Cafes in mehr als 100 Städten. (APA, Reuters, 19.10.2016)