Forderung nach Frauenquote bei Filmfördermitteln

Gemeinsamer Antrag von SPÖ, ÖVP, Grünen im Kulturausschuss des Parlaments

Wien – Eine ausgeglichene Beteiligung von Frauen bei der Filmförderung wurde gestern, Dienstag, im Kulturausschuss des Parlaments gefordert. Ein Antrag der Grünen Abgeordneten Berivan Aslan und Wolfgang Zinggl, der die österreichische Filmbranche als zu stark männerdominiert kritisiert, war Grundlage eines gemeinsamen Entschließungsantrags von SPÖ, ÖVP und Grünen.

"Um weibliche Filmschaffende zu stärken, braucht es neben Mentoring-Programmen und Vernetzung auch ein Fördersystem, das eine geschlechtergerechte Mittelvergabe im Auge hat – sowohl bei den Förderstellen des Bundes als auch beim ORF als einem wichtigen Player des österreichischen Filmschaffens", so SPÖ-Kultursprecherin Elisabeth Hakel laut Aussendung.

Gender-Gerechtigkeit einfordern

ÖVP-Kultursprecherin Maria Fekter meinte, es gehe darum, ein klares Marktversagen der Filmbranche zu beheben, durch das Frauen klar benachteiligt werden. In die Filmförderung fließe viel Steuergeld, daher könne die Kulturpolitik auch Gender-Gerechtigkeit einfordern.

So soll künftig laut Antrag in den verschiedenen Förderstellen des Bundes ein "Gender Budgeting" etabliert werden, um für mehr Transparenz bei der Vergabe zu sorgen. Gestärkt werden sollen demnach auch die Arbeitsstipendien im Bereich Drehbuch, in dem vergleichsweise viele Frauen tätig seien. Auch der ORF solle in die Verantwortung genommen werden: Die Regierung wird im Antrag aufgefordert, mit dem ORF in einen Dialog zu treten, um "den Fokus auf Filme mit starker weiblicher Beteiligung zu stärken und Gender Budgeting zu etablieren".

Zahlen zur Verteilung der Filmförderung

Die Benachteiligung weiblicher Filmschaffender wurde durch Zahlen untermauert: 78 Prozent der österreichischen Fördermittel in der Filmbranche pro Jahr gehen an Männer. Demgegenüber steht die Zahl der Absolventinnen der Filmakademien, bei der der Frauenanteil bei 40 Prozent liegt.

Kritik trotz "Teilerfolgs" kam von den Grünen: "Bedauerlicherweise wird es weiterhin keine geschlechtsspezifische Datenanalyse aller österreichischen Filmfördergelder geben", kritisiert die Grüne Frauensprecherin Berivan Aslan. (red, APA, 19.10.2016)